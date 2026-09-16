Дуа Липа похвасталась необычным французским маникюром: вместо классики — яркие цвета

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

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30-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа опубликовала в своем Instagram серию фото с отдыха. Однако не только фото в бикини привлекли внимание ее поклонников — их заинтересовал и ее маникюр.

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Певица продемонстрировала яркий вариант французского дизайна ногтей, в котором вместо привычного белого кончика использовала насыщенные оттенки.

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Маникюр для звезды создала знаменитый мастер Мэй Кавадзири. Она отказалась от традиционной комбинации с нюдовой основой и белыми кончиками: ногти Дуа получили яркую основу, а кончики были выполнены в контрастных к ней цветам. Ногти певицы имели среднюю длину и классическую миндалевидную форму.

Липа давно экспериментирует с нейл-артом и регулярно выбирает необычные дизайны. В ее новой версии французского маникюра классика получила более смелое и современное прочтение.

Отметим, французский маникюр сейчас переживает новый всплеск популярности.

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