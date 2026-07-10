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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

Дуа Липа показала, что взяла фамилию мужа: доказательством послужила всего одна деталь

После свадьбы в Италии британская певица Дуа Липа прилетела в Нью-Йорк, где продемонстрировала непринуждённый образ, который ненавязчиво, но чётко намекал на её новое семейное положение.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Дуа Липа

Дуа Липа / © Getty Images

Известная певица придала индивидуальность классической белой рубашке с помощью вышивки-монограммы — на ней появились инициалы DLT, означающие Dua Lipa Turner.

Певица объединила свою фамилию с фамилией своего новоиспечённого мужа Каллума Тернера. Вероятно, это своего рода подтверждение того, что она взяла его фамилию.

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа с инициалами на рубашке / © Getty Images

Дуа Липа с инициалами на рубашке / © Getty Images

Она сочетала рубашку с джинсами Celine, чёрным топом и большими солнцезащитными очками Gucci. Также в образе присутствовали кожаный ремень и ботинки от The Row — бренда, основанного сестрами-близнецами Олсен.

Напомним, что трёхдневная свадьба пары состоялась в Палермо. Они провели медовый месяц, наслаждаясь отдыхом в Италии.

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Дата публикации
Количество просмотров
109
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