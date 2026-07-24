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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
232
Время на прочтение
1 мин

Дуа Липа показала, как носить горошек летом, но сочетала его с неожиданными аксессуарами

Певица выглядела просто потрясающе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Дуа Липа

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа в последнее время проводит много времени в Нью-Йорке, где постоянно попадает в объективы папарацци. В четверг, 23 июля, британскую певицу заметили в чёрном платье с галтером и принтом в горошек, от бренда Réalisation Par, стоимость которого довольно незначительна — 300 долларов, если учесть стоимость других элементов образа знаменитости, в частности сумки Hermes Birkin, стоимость которой может составлять от 15 тысяч долларов.

Дуа дополнила свой образ золотым кулоном на цепочке от Chloe, золотыми часами от Bvlgari и очками от Jacques Marie Mage. Также в образе можно заметить кепку, а также очень необычную обувь — черные сапоги от Chrome Hearts на каблуках.

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа / © Getty Images

Певица уже давно любит добавлять спортивные акценты в свои повседневные образы, а также дорогие аксессуары. Сумка Birkin в последнее время стала незаменимым элементом образов Липы, к тому же она любит украшать её шелковым шарфом от Hermes.

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
232
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