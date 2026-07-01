Дуа Липа показала, как проводит медовый месяц с мужем в Италии

Дуа Липа и Каллум Тернер / © Instagram Дуа Липы

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30-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа, которая недавно вышла замуж за 36-летнего актера Каллума Тернера, опубликовала в своем Instagram серию фото из их медового месяца в Италии.

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа и Каллум Тернер / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Подборка включает фото в Риме, селфи пары в ресторанах, на море и в номерах отелей. «Рай на земле», — подписала публикацию Дуа.

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Каллум Тернер / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Отметим, свадебная история Дуа Липы и Каллума Тернера разделилась на две части: скромная официальная роспись в Лондоне и роскошное трехдневное торжество в Италии.

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Дуа Липа и Каллум Тернер / © Instagram Дуа Липы

Каллум Тернер / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Роспись прошла 31 мая 2026 года в лондонской ратуше Old Marylebone Town Hall в кругу самых близких людей. Певица выбрала элегантный белый костюм с асимметричной юбкой от Schiaparelli и широкополую шляпу от Stephen Jones, сделав отсылку к легендарному свадебному луку Бьянки Джаггер.

А в середине июня 2026 года пара устроила грандиозный трехдневный праздник в Палермо на острове Сицилия. Для этой церемонии Липа надела кутюрное платье от Chanel, на ручную вышивку которого 480 тысячами жемчужин и 25 тысячами перьев у мастеров ушло более 1100 часов работы.

Ранее, напомним, Дуа Липа поздравила маму с 54-летием и показала фото с ней.

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