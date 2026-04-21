30-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа опубликовала в своем Instagram несколько снимков со своей младшей сестрой — 24-летней Риной. Девушки позировали в каком-то кафе с коктейлями в руках.

Рина запечатлена в белой рубашке и джинсах, в ее руках «Апероль». А Дуа — в синей футболке с надписью «грамматика — это сексуально» и черном пиджаке, на ее руках интересный маникюр с анималистическим принтом.

Как и ее старшая сестра, Рина Липа выбрала карьеру в шоу-бизнесе: она модель и начинающая актриса. Рина — средний ребенок в семье Анесы и Дукаджин Липа, у которых также есть 20-летний сын по имени Джин. Девушка снимается в кино с детства и имеет степень в области драмы и театрального искусства, полученную в Голдсмитском университете в Лондоне. В 2026 году она снялась в фильме «Жизнь гангстера», а также написала сценарий и сыграла главную роль в собственном короткометражном фильме под названием «Тяжесть лент».

Помимо актерской деятельности в последние годы она занялась модельным бизнесом. Она дебютировала на подиуме Недели моды в Милане сезона осень-зима 2021, приняв участие в показе GCDS, и снималась в рекламных кампаниях таких известных дизайнеров, как Versace и Miu Miu.

