Дуа Липа пришла на показ Chanel в ярком ансамбле, который удивил интересным принтом

Дуа Липа / © Getty Images

Креативный директор бренда Матье Блази представил коллекция от-кутюр на сезон весна-лето 2026, которая была наполнена нежностью, кодами заложенными еще Коко Шанель и современным креативом, которого раньше так не хватало этому известному бренду.

Для этого престижного модного события Дуа выбрала интересный ансамбль, который лишь недавно Блази презентовал в Нью-Йорке в коллекции Chanel Métiers d’art 2025-2026. Ее наряд состоял из жакета с длинным рукавом и юбки до колен ярко-желтого цвета. Оба изделия были покрыты абстрактным узором, напоминающим животный принт, а также имели необычный асимметричный подол — волнистые края, которые повторялись на рукавах и юбке.

Дуа Липа / © Getty Images

Также этот графический принт повторялся и на сумке, которую Дуа носила на плече. Таким образом звезда создала монохромный образ, который нарушали лишь туфли не в тон — бело-черные с ремешками в стиле Мэри Джейн.

Также для фото Дуа позировала с актрисой Николь Кидман и рэпером A$AP Rocky — возлюбленным Рианны. Они также были в стильных образах от Chanel. Николь выбрала ансамбль с перьями, а вот A$AP Rocky — кожаный плащ шоколадного оттенка и креативную сумку в виде золотого орешка.