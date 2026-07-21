Дуа Липа продемонстрировала идеальный образ на каждый день, который может повторить каждая

Дуа Липа / © Getty Images

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Дуа Липа — одна из тех звезд, чей стиль всегда находится в центре внимания. Певица известна своим искусном сочетании трендовых вещей с элементами в стиле Y2K, и именно такой стиль она вновь продемонстрировала, но основой образа стали качественные базовые вещи.

Во время прогулки по городу она продемонстрировала идеальный дневной образ, который несложно повторить. В основе её образа — прямые синие джинсы с необработанными краями. Вместо сложных топов Дуа Липа выбрала простую черную футболку, поверх которой она накинула черную расстегнутую рубашку с фирменным логотипом Ralph Lauren.

Дуа Липа / © Getty Images

Она дополнила образ чёрными лакированными туфлями. Но настоящей звездой её образа стала культовая сумка Hermès Birkin чёрного цвета, которую она мастерски стилизовала, обвязав ручку ярким шёлковым платком от Hermès и несколькими украшениями.

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Дуа Липа / © Getty Images

В похожем образе она уже появлялась, однако тогда её рубашка была белого цвета.

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