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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
325
Время на прочтение
1 мин

Дуа Липа продемонстрировала идеальный образ на каждый день, который может повторить каждая

Певица в очередной раз подтвердила, что для создания стильного образа достаточно всего лишь нескольких ярких акцентов.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Дуа Липа

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа — одна из тех звезд, чей стиль всегда находится в центре внимания. Певица известна своим искусном сочетании трендовых вещей с элементами в стиле Y2K, и именно такой стиль она вновь продемонстрировала, но основой образа стали качественные базовые вещи.

Во время прогулки по городу она продемонстрировала идеальный дневной образ, который несложно повторить. В основе её образа — прямые синие джинсы с необработанными краями. Вместо сложных топов Дуа Липа выбрала простую черную футболку, поверх которой она накинула черную расстегнутую рубашку с фирменным логотипом Ralph Lauren.

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа / © Getty Images

Она дополнила образ чёрными лакированными туфлями. Но настоящей звездой её образа стала культовая сумка Hermès Birkin чёрного цвета, которую она мастерски стилизовала, обвязав ручку ярким шёлковым платком от Hermès и несколькими украшениями.

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа / © Getty Images

В похожем образе она уже появлялась, однако тогда её рубашка была белого цвета.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
325
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