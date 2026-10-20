Дуа Липа в эффектном платье с пайетками и высоким разрезом появилась на оперной премьере

Дуа Липа / © Associated Press

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30-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа посетила гала-вечер в честь премьеры оперы Lincoln in the Bardo, который состоялся в Метрополитен-опере в Нью-Йорке. Для светского выхода артистка выбрала эффектный черный образ от итальянского Модного дома Ferragamo.

Дуа Липа / © Associated Press

Певица появилась на мероприятии в длинном платье из коллекции весна-лето 2027. Наряд сочетал прозрачные вставки, мерцающие пайетки, высокий разрез и небольшой шлейф. Образ выглядел одновременно элегантно и смело благодаря игре фактур и блеску ткани.

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Звезда дополнила наряд лаконичными украшениями и макияжем с акцентом пышные ресницы и коричневую помаду. Волосы она собрала в тугой пучок.

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Дуа Липа / © Associated Press

На мероприятие Дуа Липа пришла вместе с мужем, британским актером Каллумом Тернером. Однако на красной дорожке певица позировала самостоятельно.

Ранее, напомним, Дуа Липа в ярком костюме с перьями появилась на показе Chanel.

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