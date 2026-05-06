- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
Дуа Липа в мини-шортах и в компании жениха прогулялась по Копенгагену
Известная певица показала в Сети, как проводит отпуск.
30-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа вместе со своим женихом — 36-летним актером Каллумом Тернером — сейчас отдыхают в Дании. Фотографии с их прогулки по Копенгагену звезда показала в своем Instagram.
На снимках Дуа позировала в джинсовых мини-шортах и полосатом лонгсливе. Ее образ для прогулки дополнили черные солнцезащитные очки, крупная сумка-шоппер и мюли на невысоких каблуках.
Липа и Тернер наслаждались хорошей погодой в городе, местной кухней и искусством в музеях.
Отметим, певица и актер начали встречаться в начале 2024 года. А уже в декабре того же года он сделал ей предложение на Рождество. По слухам, скоро состоится их свадьба — грандиозное торжество пройдет в сентябре в Палермо.
Ранее, напомним, Дуа Липа позировала со своей младшей сестрой — как она выглядит.