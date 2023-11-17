Дуа Липа в платье с узлом на груди, а Марго Робби – с обнаженными плечами: звезды на гала-вечере

На мероприятии чествовали лауреатов премии "Сила женщин". Дуа Липа, например, вручила награду в номинации "Продюсер года" актрисе Марго Робби.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Робби на церемонии появилась в платье с открытыми плечами серо-кофейного цвета, дополнила наряд серьгами с изумрудными камнями, теплым макияжем с акцентом на губы и распустила свои длинные белокурые волосы.

Дуа Липа и Марго Робби / Фото: Associated Press

А Дуа Липа блистала на дорожке в красном платье с бантом на груди, которое сочетала с черными туфлями на каблуках и лаковым клатчем из кожи крокодила, серьгами цвета металлик, крупным кольцом на пальце и сделала прозрачный маникюр. Жгуче-красные волосы певицы были накручены легкими волнами и уложены.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

На гала-вечере также появилась герцогиня Сассекская, она была удостоена награды еще в прошлом году, но тогда не смогла посетить мероприятие из-за семейных обстоятельств.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Читайте также: