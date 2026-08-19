Дуа Липа в полосатом бикини позировала на отдыхе в Италии

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

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30-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа отправилась в солнечную Италию в компании подруг и поделилась в Instagram кадрами с отдыха. Певица устроила настоящий девичник на побережье и продемонстрировала стройную фигуру в полосатом бикини.

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Звезда позировала на шезлонге под зонтом, наслаждаясь теплой погодой и отдыхом.

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Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Помимо пляжных снимков, певица показала моменты отдыха с подругами, прогулки и атмосферные итальянские рестораны.

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Дуа Липа с подругой на отдыхе / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа с подругой / © Instagram Дуа Липы

Путешествие стало для Дуа Липы возможностью ненадолго отвлечься от насыщенного рабочего графика. Последние месяцы артистка активно занимается музыкой и выступлениями, поэтому сейчас она наслаждается временем в компании близких людей.

Италия уже не впервые становится местом отдыха певицы. Именно там она провела медовый месяц с мужем — 36-летним актером Каллумом Тернером, за которого вышла замуж 31 мая этого года.

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