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- Шоу-бизнес
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Дуа Липа в полосатом бикини позировала на отдыхе в Италии
Звезда поделилась серией новых фото в Сети.
30-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа отправилась в солнечную Италию в компании подруг и поделилась в Instagram кадрами с отдыха. Певица устроила настоящий девичник на побережье и продемонстрировала стройную фигуру в полосатом бикини.
Звезда позировала на шезлонге под зонтом, наслаждаясь теплой погодой и отдыхом.
Помимо пляжных снимков, певица показала моменты отдыха с подругами, прогулки и атмосферные итальянские рестораны.
Путешествие стало для Дуа Липы возможностью ненадолго отвлечься от насыщенного рабочего графика. Последние месяцы артистка активно занимается музыкой и выступлениями, поэтому сейчас она наслаждается временем в компании близких людей.
Италия уже не впервые становится местом отдыха певицы. Именно там она провела медовый месяц с мужем — 36-летним актером Каллумом Тернером, за которого вышла замуж 31 мая этого года.