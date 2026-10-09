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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Дуа Липу застали папарацци на бейсболе с Каллумом Тернером: влюбленные проводили время вместе

После Недели моды в Париже певица посетила мероприятие на стадионе в Нью-Йорке, но даже там не осталась без внимания.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Дуа Липа и Калум Тернер

Дуа Липа и Калум Тернер / © Associated Press

Певицу Дуа Липу заметили в Нью-Йорке, где она проводила время со своим мужем — актёром Каллумом Тернером. Пара посетила бейсбольный матч.

Однако пока большинство зрителей выбирает для таких мероприятий повседневную и удобную одежду, британская поп-дива решила выделиться кожаным тренчем от модного дома Chanel. Липа появилась на трибунах в бордовом пальто с тиснением, а стоимость такой вещи составляет около 15 тысяч долларов.

Дуа Липа и Калум Тернер / © Associated Press

Дуа Липа и Калум Тернер / © Associated Press

Она носила изысканную дизайнерскую вещь с свитером и джинсами. Тем временем Тернер предпочёл белый свитер на молнии.

Дуа Липа и Калум Тернер / © Associated Press

Дуа Липа и Калум Тернер / © Associated Press

Певица прибыла в Нью-Йорк после поездки в Лондон и Париж. В рамках Недели моды в Парижеона посетила показ коллекции Chanel сезона весна-лето 2027 года. Для выхода Дуа выбрала ярко-красный костюм от Chanel, который состоял из жилетки и юбки с разрезом и был украшен объёмными цветочными аппликациями и тонкими белыми перьями. Сложный декор придавал образу выразительность и создавал эффект трёхмерной текстуры.

Дуа Липа / © Associated Press

Дуа Липа / © Associated Press

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