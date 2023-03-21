Дуэт артистов ALYOSHA & VLAD DARWIN презентовали чувственный live-альбом

Живой концерт и альбом "Alyosha & Vlad Darwin: Live" — это флешбек в мирную жизнь, наполненный планами, событиями, встречами и яркими эмоциями. По словам артистов, идея релиза live-альбома возникла спонтанно, однако основой стала концерт-съемка.

Alyosha & Vlad Darwin

За несколько недель до полномасштабного вторжения страны-агрессора дуэт исполнителей принимал участие в проекте "Живой концерт" от телеканала "ДОМ". Это была последняя встреча ALYOSHA & VLAD DARWIN со своими слушателями перед началом войны. Запись концерта, трансляция которого планировалась на март 2022 года, так и не вышла тогда на телеэкраны.

Alyosha & Vlad Darwin

После полномасштабного вторжения Vlad Darwin начал свою волонтерскую деятельность, его семья все время оставалась в Украине. Alyosha с тремя детьми уехала в Америку и мечтает вернуться домой.

Alyosha & Vlad Darwin

Через год, находясь на двух разных континентах в тысячах километров друг от друга, артистам приходят тождественные мысли: записанный материал должен увидеть свет. Люди постоянно писали артистам с просьбой выпускать песни, чтобы давать вдохновение и веру, силы продолжать бороться и жить.

"Этот лайв-альбом — общий с Alyosha, весенний подарок для всех наших слушателей. В нем — живые моменты радости и возвышения, в нем вдохновение и чувство, в нем неподдельное волнение сердец от самой дорогой встречи — встречи с нашей аудиторией. Эта запись — ответ всем слушателям, которые спустя годы, во время войны оставляют комментарии благодарности за наше вдохновляющее их творчество, этим альбомом мы отвечаем им: "Мы обязательно вернемся с новыми песнями!" — сказал VLAD DARWIN.

Со своей стороны ALYOSHA в очередной раз поблагодарила Владу за творчество. По словам певицы, живые концерты творческого тандема состоятся при первой же возможности после Победы.

Alyosha & Vlad Darwin

"Весна — время пробуждения природы и новой жизни! Время для мощнейших чувств, время для любви. Я уверена, украинцы способны любить, потому что умеют работать над этим важнейшим проявлением человека. Украина — сплошная любовь! Самая песня украинская вдохновляет всех нас на плодотворный труд души. Спасибо, Влад, за невероятные композиции. Как всегда, проникновенно и так тонко... Верю, что совсем скоро мы сможем воспроизвести этот концерт вживую в нашей свободной Украине! Люблю вас!" – поделилась ALYOSHA.

Alyosha & Vlad Darwin

В пластинку артистов вошли девять песен, записанных одним дублем: семь из альбома "Золота середина" и хиты дуэта "Троянди" и "Ти - найкраща". Живое звучание имеют и музыкальные партии гитары, бас-гитары, клавишные и барабаны. Это позволяет слушателям погрузиться в атмосферу живого концерта. В поддержку альбома артисты обнародовали и перформанс на Youtube.

Alyosha & Vlad Darwin

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