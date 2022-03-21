Дуэт TamerlanAlena выпустил патриотическую песню о непобедимой Украине

Группа также презентовала мотивирующий клип.

TamerlanAlena х Andi Vax презентовали песню про войну в Украине, а также мотивирующее видео к ней.

Композиция "Моя Украина" о непобедимой и смелой Украине, которая сегодня проживает сверхсложный период за всю историю своей независимости. Она способна укрепить боевой дух каждого украинца и всех защитников, которые круглосуточно защищают нашу землю.

"Ми вистоїмо, адже у нас немає страху", - поют TamerlanAlena и призывают верить в близкую победу.

"Эта песня льется из наших сердец, из души. Она о любви – но уже не к любимому, а к родной Украине. “Вставай, моя Україна, у мене одна єдина” - без лишних слов... Сейчас нам всем очень сложно и больно, но важно держать строй и несокрушимую веру в победу. Мы гордимся тем, что мы украинцы – сильнейшая нация во всем мире. Мы выдержим и совсем скоро отпразднуем победу. Осталось еще немного”, - комментирует дует.

В куплете Тамерлана звучит фраза "русский военный корабль, иди на х*й", которая стала настоящим символом борьбы украинцев с русскими оккупантами.

Над аранжировкой песни работал известный саунд-продюсер и аранжировщик Andi Vax.

Как и большинству семей Украины, Тамерлану и Алене с сыном пришлось разъехаться ради безопасности. Тамерлан вступил в ряды территориальной обороны и вместе с ЗСУ защищает родную землю с оружием в руках. Певец вместе с армией отражает атаки оккупантов и осуществляет эвакуацию населения.

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