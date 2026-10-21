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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Дуэйн Джонсон шокировал новым образом: седые кудри и морщины изменили актера до неузнаваемости

Звезда попал в объективы папарацци во время съемок нового фильма.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон / © Getty Images

Дуэйн Джонсон удивил поклонников неожиданным перевоплощением. Голливудский актер, которого привыкли видеть с бритой головой и внушительной мускулатурой, появился на съемочной площадке с седыми кудрями, густой щетиной и заметно постаревшим лицом.

54-летнего Джонсона сфотографировали в Бруклине, Нью-Йорк, во время работы над фильмом Lizard Music. Для съемок актер надел бежевый плащ, панаму в тон, синюю рубашку, галстук с узором и свободные брюки. Для новой роли он перевоплотился в мужчину с седыми волосами, морщинами и пигментными пятнами, созданными с помощью грима и специальных накладок.

Дуэйн Джонсон / © Getty Images

Дуэйн Джонсон / © Getty Images

В картине режиссера Бенни Сэфди Джонсон играет пожилого мужчину по прозвищу Человек-курица. По сюжету мальчик обнаруживает загадочную ночную передачу с ящерицами, играющими музыку, и знакомится с эксцентричным героем, у которого есть необычная спутница — курица по имени Клаудия. Вместе они отправляются навстречу удивительным открытиям.

В фильме также снимутся Рэйчел МакАдамс, Джефф Голдблюм, Колман Доминго, Алисия Сильверстоун и Реджина Холл.

Ранее, напомним, Дуэйн Джонсон в стильных луках предстал на премьерах фильма «Ваяна».

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