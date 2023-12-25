Дурачилась возле елки: Дженнифер Лопес показала свои рождественские декорации

Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками в Instagram новыми деталями своей жизни, поскольку показала не только роскошную елку, но и некоторые декорации нового дома, который недавно купила вместе с Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Лопес под свой трек Can’t Get Enough украшала елку золотистыми игрушками, показала, как упаковала подарки в крафтовые коробки с бантами, а также похвасталась Санта-Клаусом.

Одета в видео певица была в шелковый комплект от Intimissimi с кружевом на рукавах, волосы собрала в высокий хвост и завершила лук украшениями среди которых можно заметить кольцо от Dior.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Не могу насытиться Рождеством, - написала Дженнифер.

Видео она поделилась после того, как опубликовала ранее фото в гламурном праздничном образе от Dior. Тогда Дженнифер Лопес тоже позировала возле своей роскошной елки.

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