Дурачилась возле елки: Дженнифер Лопес показала свои рождественские декорации

Голливудская звезда поделилась милым праздничным роликом.
Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками в Instagram новыми деталями своей жизни, поскольку показала не только роскошную елку, но и некоторые декорации нового дома, который недавно купила вместе с Беном Аффлеком.
Лопес под свой трек Can’t Get Enough украшала елку золотистыми игрушками, показала, как упаковала подарки в крафтовые коробки с бантами, а также похвасталась Санта-Клаусом.
Одета в видео певица была в шелковый комплект от Intimissimi с кружевом на рукавах, волосы собрала в высокий хвост и завершила лук украшениями среди которых можно заметить кольцо от Dior.
Не могу насытиться Рождеством, - написала Дженнифер.
Видео она поделилась после того, как опубликовала ранее фото в гламурном праздничном образе от Dior. Тогда Дженнифер Лопес тоже позировала возле своей роскошной елки.
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