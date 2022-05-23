"Душа моя, Украина": Анна Тринчер выступила на благотворительном концерте на Кипре

"Душа моя, Украина": Анна Тринчер выступила на благотворительном концерте на Кипре

Артистка исполнила свою новую песню "Не залишай", в которой передает страдания и истории миллионов украинок.

Анна Тринчер приняла участие в благотворительном концерте "Душа моя, Украина", который состоялся на Кипре. На нем собралось более 2 тысяч человек.

Певица чувственно исполнила композицию "Не залишай". Видео с выступления Тринчер опубликовала в Instagram.

"Кипр! Украинцы! Спасибо! Атмосфера, как будто приехала в семью, хотя мы и есть одна большая семья. Все будет Украина!" – написала артистка.

Анна появилась на сцене в белом костюме.

Во время концерта также выступил Сергей Бабкин и другие бежавшие от войны украинцы.

Напомним, Екатерина Бужинская вместе с украинскими артистами провела благотворительный концерт в Болгарии.

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