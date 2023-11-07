Два месяца после родов: Серена Уильямс в платье с откровенным декольте и объемными рукавами стала "иконой моды"

42-летняя бывшая первая ракетка мира в драматическом образе появилась на мероприятии.

Серена Уильямс впервые после рождения второго ребенка вышла в свет. Она стала победительницей премии CFDA Fashion Awards в номинации "Икона моды". Мероприятие прошло в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Серена Уильямс / Фото: Associated Press

Для такого события спортсменка выбрала вечернее черное платье с пайетками от бренда Thom Browne. Наряд имел длинный шлейф, объемные рукава и откровенное декольте, в которое едва поместилась ее пышная грудь.

Серена Уильямс / Фото: Associated Press

Уильямс украсила шею роскошным цветочным бриллиантовым колье, а уши – жемчужными серьгами. Она заплела волосы в длинную косу и сделала макияж с пышными ресницами и помадой. Белый маникюр завершил лук Серены.

Серена Уильямс / Фото: Associated Press

Напомним, Серена Уильямс родила второго ребенка 22 августа. У нее появилась на свет девочка, которую назвали Адира Ривер Оганян.

Первая дочь Алексис Олимпия Оганян родилась в сентябре 2017 года.

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