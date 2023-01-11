Два месяца после родов: звезда фильма "Веном" в плиссированном платье продемонстрировала стройную фигуру

42-летняя актриса в ноябре прошлого года в третий раз стала мамой.
Мишель Уильямс была среди списка звездных красавиц на церемонии награждения премией "Золотой глобус", состоявшейся в The Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.
Актриса была номинирована на лучшую женскую роль в фильме "Фабельманы", однако уступила победу Кейт Бланшетт. Лента с участием Уильямс была признана лучшим фильмом года и принесла победу Стивену Спилбергу.
Перед фотокамерами Мишель предстала в нежном романтическом образе. На ней было легкое светлое асимметричное платье от бренда Gucci, которое обнажало одну ее ногу, со шлейфом и плиссированными рюшами, расшитыми серебряными блестками.
Наряд многодетная мама скомбинировала с блестящими босоножками на высокой платформе и каблуке. Элегантная прическа, нежный макияж и лаконичные украшения с бриллиантами завершили лук знаменитости.
После родов прошло всего два места, а Уильямс уже успела вернуть замечательную форму и демонстрирует стройную фигуру.
Перед фотокамерами с актрисой позировал также ее муж – режиссер Томас Кейл, одетый в классический смокинг.
Напомним, Мишель и Томас воспитывают еще 2-летнего сына Харта и 17-летнюю Матильду – дочь Уильямс от отношений с Хитом Леджером.
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