Два новых образа Кэти Холмс: что носит известная актриса в декабре

Вона отличается от многих других звезд тем, что предпочитает в обычной жизни выглядеть просто, одеваться удобно и тепло.

Хоть Кэти Холмс давно не снималась ни в прорывных фильмах, ни в сериалах, но все равно всегда остается в поле зрения. Актриса часто попадает под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда ходит на прогулки или идет на работу в театр, где играет в одной из постановок.

Недавно она продемонстрировала два наряда, которые выбрала для прохладной декабрьской погоды. Образы Холмс были простыми и повседневными.

Первый лук актрисы включал клетчатые брюки, молочный свитер, ботинки черного цвета на каблуках, а также длинную дубленку с белым мехом. Дополнила она наряд коричневой сумкой и солнцезащитными очками.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Второй образ Кэти был более простым. Она сочетала опять теплый свитер, но уже с джинсами. Также на ней было короткое теплое пальто, шапка и замшевые ботинки. Этот образ она дополнила любимой сумкой от Manu Atelier и очками.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Напомним, что Кэти была только один раз замужем - в 2006 году она стала женой актера Тома Круза и у них родилась дочь Сури. Брак закончился разводом в 2012 году. Однако образ у нее был очаровательный, а как она выглядела в свадебном платье, мы рассказывали ранее.

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