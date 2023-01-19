Два образа за один день: племянница Джулии Робертс сходила на интервью

31-летняя актриса Эмма Робертс попала вчера под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда направлялась на интервью в студию Bravo.

Совсем скоро с ее участием выйдет новая романтическая комедия "Знакомство родителей", поэтому актриса начала активно появляться на публике.

Изначально на Робертс был теплый вязаный свитер серо-бежевого цвета, который она сочетала с широкими голубыми джинсами и массивными ботинками.

На плече девушки была объемная черная сумка, а на глаза она надела солнцезащитные очки. Макияжа у нее на лице в тот момент не было.

Эмма Робертс / Фото: Getty Images

После интервью Эмму опять запечатлели, когда она покидала здание. На актрисе в тот момент был черный образ, в котором она сочетала нежную блузу с тонкими рукавами и цветком на шее, с брюками и пальто. Волосы она собрала, а завершила лук туфлями-лодочками.

Эмма Робертс / Фото: Getty Images

Днем ранее Эмма продемонстрировала элегантный образ в красном платье Philosophy di Lorenzo Serafini из коллекции весна-лето 2023 на специальном показе фильма.

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