Два образа за один вечер: Кэти Перри посетила презентации духов, а затем сходила с Блумом в ресторан

Певица Кэти Перри посетила мероприятие Dolce & Gabbana в честь презентации нового аромата бренда Devotion, которое состоялось в Нью-Йорке. По такому случаю Кэти оделась с ног до головы в вещи от Dolce & Gabbana, в частности на звезде было бежевое платье из латекса у которого не было бретелек. Это платье было разработано брендом совместно с Ким Кардашьян в 2022 году для коллекции весна-лето 2023.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Коллекции являлась данью уважения изделиям бренда, а то что в нее вошло - современные версии нарядов прошлых годов. Интересным решением в этой коллекции было сделать атласные нашивки на одежде. Цифры обозначали год, когда эта модель была впервые представлена публике. Как видим, на талии у Кэти красуется цифра 1998.

Образ она дополнила пальто белого цвета, туфлями на каблуках и аксессуарами от бренда. Волосы она собрала в высокую прическу.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

В тот же день, 10 ноября, Пэрри заметили с ее возлюбленным Орландо Блумом - пара держась за руки сходила в ресторан. На Орландо были клетчатая куртка и рубашка, которые он сочетал с вельветовыми штанами. Кэти же нарядилась в черные брюки, синее пальто от Charlotte Simone, а также надела гламурные слингбэки от Gucci и в руке держала сумку Prada.

Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Getty Images

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