Два стильних образа за день: Виктория Бекхэм попала под прицел папарацци

Два стильних образа за день: Виктория Бекхэм попала под прицел папарацци

Модельер и супруга знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма прилетела в Нью-Йорк.

Виктория Бекхэм - икона стиля, но вот уже несколько дней все обсуждаю не ее безупречные образы, а новые губы. Дело в том, что звезда прилетела в США, чтобы посетить несколько развлекательных шоу, но фанаты обратили внимание только на изменения во внешности Бекхэм. Многие считают, что модельер немного перестаралась с косметическими процедурами.

Сначала она посетила программу "Доброе утро, Америка", а потом появилась на программе Джимми Фэллона, для которой выбрала белоснежный деловой образ - белый комбинезон с декольте и черными аксессуарами.

Виктория Бекхэм / Getty Images

В тот же день дизайнера заметили в полностью черном луке, в котором она сочетала оверсайз рубашку и брюки-клеш.

Виктория Бекхэм / Getty Images

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Как менялась внешность Виктории Бекхэм (17 фото)

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