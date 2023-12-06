Две экранные принцессы Дианы встретились на дорожке: в Лондоне презентовали вторую часть "Короны"

На красной дорожке в британской столице встретились две актрисы, сыгравшие принцессу Диану в сериале "Корона".

Звезда сериала "Корона" - актриса Эмма Коррин, сыгравшая в пятом сезоне принцессу Диану, появилась на праздновании финала "Короны" в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

Премьера шестого сезона сериала "Корона" / Фото: Getty Images

Эмма Коррин вышла на дорожку в белом смокинге и прозрачной белой макси-юбке, обула высокие лаковые сапоги на платформе и прозрачные черные перчатки. Также под смокингом у актрисы была белая рубашка и черный галстук-бабочка. А украшения, которые надела Эмма были изготовлены на заказ Miu Miu и Carter.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

На премьерном показе шестого сезона Корин встретилась с «принцессой Дианой» финального сезона, которую сыграла австралийская актриса Элизабет Дебики.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Она была в длинном макси-платье Christian Dior, с распущенными волосами и с драгоценным браслетом на запястье. Обе актрисы обнимались перед камерами, радостно приветствуя друг друга.

Элизабет Дебики и Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Элизабет Дебики, Халид Абдалла и Эмма Коррин / Фото: Associated Press

Вторая часто сериала выйдет на Netflix 14 декабря. Во второй части расскажут о том, как молодой принц Уильям возвращается в университет после смерти своей матери принцессы Дианы и, как завязываются его отношения с Кейт Миддлтон.

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