Две легенды на одном фото: Эмма Уотсон и Маколей Калкин позировали вместе на вечеринке
Актеры очень удивили, ведь увидеть их обоих на мероприятии — это большая редкость.
Накануне «Оскара» Голливуд превращается в место сплошных вечеринок и светских мероприятий, где собирается множество знаменитостей. Одним из таких мероприятий стала совместная вечеринка издания W и Модного дома Dior.
На мероприятии появились две легенды мира кино, которые прославились детьми — Эмма Уотсон — звезда «Гарри Поттера» и Маколей Калкин — звезда фильма «Один дома». Актеры позировали вместе и оба были с ног до головы в вещах от Dior. Эмма выбрала элегантный костюм с жакетом и мини-юбкой, а Маколей — джинсы, рубашку и кардиган.
Хотя оба актера в киноиндустрии с самого детства, «Оскара» ни у одного из них нет и есть актриса — Анна Пеквин — которая получила золотую татуэтку в 11 лет. Она стала второй самой молодой лауреаткой премии «Оскар» в истории.