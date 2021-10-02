Две модницы: Деми Мур и Скаут Уиллис на показе Chloe в Париже

Две модницы: Деми Мур и Скаут Уиллис на показе Chloe в Париже

Скаут - средняя дочь актрисы и часто сопровождает мать на модных шоу.

В Париже продолжается Неделя моды, на которой различные дизайнеры представляют свои новые весенне-летние коллекции. В рамках этого события состоялся и показ коллекции бренда Chloe, который посетили американская актриса Деми Мур и ее дочь Скаут Уиллис.

Мама и дочка были одеты в уютные осенние образы. Скаут выбрала терракотовый лук с замшевой юбкой и курткой, которые сочетала с водолазкой, сапогами и небольшой сумкой. Деми Мур же надела нард серо-молочного оттенка. В ее ансамбле были широкие длинные брюки, рубашка и длинная вязаная жилетка. Все это звезда сочетала с солнцезащитными очками и небольшим клатчем.

Деми Мур и Скаут Уиллис / Getty Images

Несколько дней назад Мур также побывала на показе мод, но только в Милане. Актриса посетила показ-коллаборацию двух культовых брендов Versace и Fendi. Тогда она удивила белоснежным образом из новой коллекции бренда.

Деми Мур / Getty Images

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Стильные образы Деми Мур (21 фото)

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