Две модницы: Кайли Дженнер и ее маленькая дочь Сторми сходили в ресторан

24-летняя миллиардерша Кайли Дженнер продемонстрировала эффектный лук, когда выходила со своего отеля в Лондоне и направлялась в ресторан Sexy Fish. За руку звезда реалити-шоу держала свою 4-летнюю дочь Сторми.

На Кайли была кожаная оверсайз куртка роскошного синего оттенка, украшения меховой отделкой. Эта вещь из кутюрной коллекцию бренда Alexandre Vauthier, впервые она была представлена на Неделе высокой моды в Париже в июле этого года.

Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / Фото: Associated Press

Дополнили образ знаменитости синие босоножки на шнуровке, высокая прическа и яркий макияж. А вот малышка Сторми была не менее гламурной, чем ее знаменитая мама, ведь "металический" сарафан, белую футболку, кроссовки. Завершили образ ребенка серебристая сумка, солнцезащитные очки и прическа с несколькими косичками.

Кайли Дженнер и Сторми / Фото: Getty Images

Читайте также: