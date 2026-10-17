Две пришли уже с цветами, а третья выбрала "иммунитет": кто из участниц получил первые розы на шоу "Холостяк-15"

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Стартовал 15-й сезон романтического реалити-шоу «Холостяк». В первом выпуске баскетболист Вячеслав Кравцов знакомился с участницами и делился первыми впечатлениями. Некоторые девушки решили проявить инициативу еще до первой вечеринки — и пришли на нее уже с розами.

Первые цветы получили руководитель отдела маркетинга Татьяна Бевза, модель Лия Янголенко и эксперт по недвижимости Елизавета Проценко. Однако история каждой розы была своей.

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Лия Янголенко

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Модель решила не ждать знакомства на вечеринке и сама пригласила Кравцова на свидание. Записку с предложением встретиться она передала через ведущего Григория Решетника. Вячеслав согласился на приглашение. После свидания Лия получила розу, поэтому на первую вечеринку пришла уже с цветком, чем удивила других участниц.

Вячеслав Кравцов и Лия Янголенко/Instagram slava5555

Татьяна Бевза

Подобную инициативу проявила и руководительница отдела маркетинга Татьяна Бевза. Она пригласила баскетболиста на свидание накануне съемок первой вечеринки. Их встреча также завершилась вручением розы. Поэтому Татьяна, как и Лия, появилась перед другими девушками уже с цветком от главного героя.

Вячеслав Кравцов и Татьяна Бевза/Instagram slava5555

Елизавета Проценко

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Эксперт по недвижимости Елизавета Проценко выбрала розу с «иммунитетом» на два выпуска. Однако это преимущество было сопряжено с особым условием: участница должна будет исполнять все желания других девушек.

Вячеслав Кравцов и Елизавета Проценко/Instagram slava5555

Таким образом, в первом выпуске розы получили три участницы: две — после свиданий, которые они организовали по собственной инициативе, а третья — вместе с необычным обязательством.

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