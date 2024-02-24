"Дякую тобі, герою": украинская артистка презентовала щемящую песню, посвященную нашим защитникам

Украинская певица SVOYA music представила свою новую песню "Дякую тобі, герою" и клип на нее.

"Дякую тобі, герою" – это очень важная для меня и для всех украинцев работа. Это песня-благодарность нашим героям за их ежедневную жертву ради Украины, ради каждого из нас", – поделилась артистка.

В основу трека лег отрывок из произведения Тараса Шевченко "Кавказ", символически демонстрирующий силу украинцев.

"Несмотря на все волны в обществе, единственной непробиваемой стеной остаются те, кто на передовой ежедневно защищают наше государство, те, кто ни на минуту не позволяют себе опускать руки и расслабляться, те, которые изначально и сейчас держатся — наши герои", — отметила SVOYA music.

Певица добавила, что этой композицией она хочет напомнить украинцам и миру, что именно героям мы благодарны за нашу возможность быть свободными и жить на своей родной земле.

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