"Дьявол носит Prada 2": рассматриваем образы Энн Хэтэуэй со съемок фильма

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Реклама

Картина выйдет в 2026 году, то есть через 20 лет после премьеры первой части, которая собрала внушительные 326 миллионов долларов в прокате по всему миру и принесла Мерил Стрип номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.

К своим ролям вернутся такие звезды Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй. Последняя сыграет как и в прошлый раз главную роль и уже приступила к работе.

Как и сериал «Секс в большом городе», фильм «Дьявол носит Prada» снимают частично на улице, поэтому Хэтэуэй на протяжении нескольких дней попадала под прицел папарацци и демонстрировала разные образы. Наряды актрисы были как деловыми так и довольно повседневными.

Реклама

Например, яркое платье от Gabriela Hearst из коллекции весна-лето 2025 выглядело очень оригинально. Наряд был длинным и состоял из множества разных мелких лоскутков ткани. Этот образ дополняла шляпка от Shebobo, очки в черной оправе и босоножки Chloe.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Также Энн заметили в довольно странном комбинезоне с нашивками от Re/Done x Ford Mechanic. Он был синим, на молнии и с короткими рукавами. Носила актриса его в сочетании с обувью от Chanel, солнцезащитными очками Celine и черной сумкой от Valentino. Комбинезон напоминал тот, который носила Сара Джессика Паркер.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Третий лук для фильма костюмеры подобрали более деловой. Хэтэуэй носила полосатый костюм, который включал жилет и брюки. Дополняли наряд актрисы ботильоны на каблуках, очки и большая сумка.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Затем звезда фильма переоделась в еще один деловой наряд — серый брючный костюм, который носила с черной кофтой на пуговицах. На ее глазах в этот раз уже были очки от Bvlgari, а на плече висела та же большая сумка.

Реклама

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Был еще один наряд — Хэтэуэй попала под прицел папарацци на съемках в длинной юбке от бренда AGOLDE, которую носила в сочетании с белой майко и жилеткой. Также на Энн были босоножки Chanel, очки и украшения Bvlgari.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images