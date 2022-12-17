Джамала, DOROFEEVA, Артем Пивоваров и другие: объявили победителей премии MEGOGO MUSIC AWARDS

Вчера, 16 декабря, в Киеве состоялась первая церемония награждения музыкальной премии MEGOGO MUSIC AWARDS от канала MEGOGO LIVE и медиасервиса MEGOGO.

Событие состоялось в инновационном парке UNIT City. Ведущим вечера выступил актер, сценарист и юморист Константин Трембовецкий.

Награды премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2022 получили:

"Артист года" – Артем Пивоваров

"Артистка года" – KOLA

"Клип года" – KOLA – Біля серця

"Трек года" – SKOFKA – Чути гімн

"Релиз года" – DOROFEEVA – Сенси

"YOUNG BLOOD" – SadSvit

"Кроткая украинизация" – Lely45

"Колоба года" – Ed Sheeran feat. Антитела – 2step

"Музыка свободной страны" – KOLABA – ЧШо ви пацики на моциках

Lely45

Ковер из Kalush Orchestra

KOLABA

KOLABA

Более 35 тысяч поклонников украинской музыки отдали голоса за своих фаворитов. В восьми номинациях слушатели голосовали за исполнителей, определенных командой MEGOGO LIVE. Девятая же, "Музыка свободной страны", была особенной — здесь победителей определяли среди 108 артистов, которые самостоятельно номинировали свои песни.

Специальную награду "За вклад в развитие и популяризацию украинской музыки" получили Jamala, Kalush Orchestra и Артем Пивоваров.

Jamala

Jamala

Наградили Андрея Хливнюка в номинации "Гимн украинского сопротивления" за песню "Ой, у лузі червона калина".

Организаторы премии предоставили площадку для отличия своим друзьям — RAP.UA, которые в этом году отменили проведение своего мероприятия из-за войны. RAP.UA отметили лучшего, по их итогам, хип-хоп артиста. Им стал украинский анонимный рэп-исполнитель Krechet.

Все победители премии получают ротацию в эфире и дополнительную медиаподдержку от MEGOGO LIVE в 2023 году.

Участниками концертной программы церемонии стали выступления артистов молодой сцены – Lely45, ROXOLANA, TERY, Тонка, TUMAZAR и фольклористической группы ЩукаРиба.

Напомним, что голосование проходило на сайте премии с 14 ноября по 11 декабря. Премия MEGOGO MUSIC AWARDS основана в 2022 году для популяризации современной украинской музыки, поиска новых имен и звучаний, а также справедливой награды творческих успехов артистов.

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