Джамала обратилась к россиянам: "Россия, не молчи! Скажи, что ты реально гуманная, но без "спасательной херни!"

Певица рассказала в Instagram, как живет в эти дни ее семья, и в очередной раз призвала россиян одуматься.
Еще несколько дней назад певица была дома в родном Киеве, но вынуждена была уехать, чтобы спасти своих детей от бомб и обстрелов. Но у большинства украинских граждан нет возможности уехать, да и некуда, Украина – наш дом. Джамала написала пост и рассказала, как сейчас живет Украина, и призвала россиян одуматься, выйти на улицы, свергнуть режим Путина и устроить настоящий бойкот правительству.
"Я хочу проснуться и услышать, что это все лишь фильм "Не смотри наверх". Метеорит размером в две земли уже висит у нас над головами. И ещё остаются те, кто говорит, что вы что-то придумали.
Итак, 5-й день с момента, когда оккупанты из России напали на Украину! 24-го ночью мы выехали из Киева с детьми, провели почти 4 суток в машине, на спонтанных привалах, толком без еды, которую в состояние шока никто даже не подумал взять. 2 км за 4 часа — примерно так мы передвигались.
"Почему?", — спросите вы. Да просто миллионы женщин и детей, бросив всё, свои квартиры, вещи… да всё! Оставив своих мужей защищать страну, бегут, чтобы спасти детей от снарядов. Украина — огромная прекрасная и так раздражающе самостоятельная! Да, я думаю это ключевое. Мы можем раздражать своей свободой сказать!
Столько жертв, раненых, среди них маленькие дети. Женщины в подвалах под бомбами родили 6 детей за эти дни. Таких "маленьких украинских националистов". Всё, как вы любите.
А самое главное — мне непонятен этот кровавый террор! А это именно он. Вы выгнали меня обстрелами из Киева, из моей квартиры. И что? Вы придёте туда жить? Просто зайдёте и скажете: "все, мир спасен"? Нет, я в это не верю.
Я верю в нашего президента @zelenskiy_official , нашу армию, сильных смелых наших мужчин и женщин. Ми переможемо! Україну не замовчати! Україну не перемогти!
Россия, не молчи! Скажи, что ты реально гуманная, но без "спасательной херни", интеллигентная, без растиражированных формулировок из телевизора. А реально — с крутыми людьми, которые вышли на площади и остановили войну! Устроили настоящий байкот своему правительству! Родина моих любимых Рахманинова и Цветаевой!
Беларусь, пустившая сквозняком этих ходоков и собирается присоединиться к этой войне. Ты же крутейшая страна айтишников. Умы!
Подумайте! Остановите это безумие!!!
16 детей погибло
Около 200 ранено
Ранее Джамала публиковала другой пост о ситуации в стране.
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