Джамала показала, как Ричард Гир пел на сцене в Нью-Йорке в поддержку Украины

Джамала показала, как Ричард Гир пел на сцене в Нью-Йорке в поддержку Украины

Певица Джамала очень много делает сейчас для Украины. Артистка неустанно говорит и рассказывает о войне, которую Россия развязала в нашей стране.

На днях в Нью-Йорке артистка участвовала в концерте в поддержку Украины, о чем написала пост в Instagram.

"Участвовала в Global Citizen Now: выступление и открытое интервью. Финалом стало мероприятие в Carnegie Hall. Лучшие музыканты в Нью-Йорке собрались, чтобы собрать средства на медицинские нужды Украины", - написала в блоге Джамала.

В сторис артистка показывала много фото и видео, в том числе и кадр с ведущим мероприятия Ричардом Гиром. Голливудский актер очень поддерживает нашу страну, недавно выставил на продажу даже свой раритетный автомобиль, чтобы отправить вырученные средства на помощь Украине. В своей речи на концерте Гир все время говорил про то, что нападение России на Украину – это шок для всего цивилизованного мира.

Ричард Гир на концерте в поддержку Украины в Нью-Йорке / Фото: Инстаграм Джамалы

А еще легендарный актер, который так любим зрителям по фильму "Красотка" во время концерта вместе с американской оперной певицей Изабель Леонард и звездой Бродвея Эдриен Уоррен исполнил песню Somewhere Леонарда Бернштейна. Исторический момент сняла Джамала, а кадры опубликовали в телеграмм-канале "Культурная Прачечная".

Отметим, что все собранные средства Carnegie Hall передаст на гуманитарную помощь Украине.

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