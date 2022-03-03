Джамала с детьми уехала в Турцию и рассказала, как теперь помогает Украине

Певица Джамала все-таки выехала из Украины и сейчас вместе с двумя маленькими сыновьями находится в Турции.
Джамала объяснила подписчикам для чего это сделала, и как помогает сейчас Украине находясь в сотнях километров от дома. Сейчас певица занята тем, что дает интервью различных телеканалам, чтобы как можно больше людей по всему миру знали правду о том, что происходит в Украине.
"Выйти из бомбоубежища и отправиться на границу было моим решением. Я должна быть максимально полезна. С момента, когда я добралась до Стамбула, я дала уже около 30 интервью разным международным изданиям. Каждую минутку без отдыха я думаю, как сделать так, чтобы весь мир понял: это не просто война в Украине. Нет. Это без сомнения величайшее вопиющее преступление XXI века. Завтра я лечу в Берлин. Буду словом доносить до каждого уха, что происходит в моей родной Украине. Потому что каждая минута для нас сейчас важна. Каждая секунда!
Мы победим!", - написала Джамала.
Также она опубликовала видео, в котором поблагодарила украинских военных за храбрость и силу!
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