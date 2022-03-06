Джамала собрала для украинской армии 67 миллионов евро

Джамала выступила с песней "1944" во время финала немецкого отбора на "Евровидение". Во время эфира проходил сбор средств для помощи Украине.

На своей странице в Instagram певица сообщила, что в помощь украинской армии в Германии было собрано во время эфира 67 миллионов евро. Она поблагодарила всех граждан Германии, которые перечисляли деньги.

Видео выступления певицы:

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