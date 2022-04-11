Джамала споет на украинском в Тбилиси

Артистка продолжает участвовать в благотворительных концертах, чтобы собрать деньги для Украины.
Сегодня Джамала примет участие в благотворительном концерте в Тбилиси в Tbilisi Concert Hall. Вырученные средства от продажи билетов пойдут на помощь Украине.
Артистка будет петь на украинском и крымскотатарском.
"Сегодня – особый вечер. Буду петь в любимом Тбилиси на двух самых родных языках – украинском и крымскотатарском. Рядом будут друзья и малыши. Мечтаю, чтобы совсем скоро мы собрались гораздо большим составом уже в Киеве – празднуя победу.
Хотела бы сказать, что, несмотря на неоднозначные действия политиков Грузии, народ страны с Украиной. Они выходят на митинги, организуют благотворительные акции... Они с нами.
Вечером ради приближения нашей победы будет звучать отличная музыка Нино Катамадзе, Николоза Рачвели, Беки Гочиашвили, Гиорги Загарели и других", — написала Джа.
Артистка также показала совместное фото с Нино Катамадзе.
Напомним, Джамала благодаря благотворительным концертам в Европе собрала 83 миллиона евро в помощь Украине.
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