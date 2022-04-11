Джамала споет на украинском в Тбилиси

Джамала споет на украинском в Тбилиси

Артистка продолжает участвовать в благотворительных концертах, чтобы собрать деньги для Украины.

Сегодня Джамала примет участие в благотворительном концерте в Тбилиси в Tbilisi Concert Hall. Вырученные средства от продажи билетов пойдут на помощь Украине.

Артистка будет петь на украинском и крымскотатарском.

"Сегодня – особый вечер. Буду петь в любимом Тбилиси на двух самых родных языках – украинском и крымскотатарском. Рядом будут друзья и малыши. Мечтаю, чтобы совсем скоро мы собрались гораздо большим составом уже в Киеве – празднуя победу.

Хотела бы сказать, что, несмотря на неоднозначные действия политиков Грузии, народ страны с Украиной. Они выходят на митинги, организуют благотворительные акции... Они с нами.

Вечером ради приближения нашей победы будет звучать отличная музыка Нино Катамадзе, Николоза Рачвели, Беки Гочиашвили, Гиорги Загарели и других", — написала Джа.

Артистка также показала совместное фото с Нино Катамадзе.

Нино Катамадзе и Джамала / Instagram Джамалы

Напомним, Джамала благодаря благотворительным концертам в Европе собрала 83 миллиона евро в помощь Украине.

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