Джамала в мини-платье, MONATIK в яркой куртке: звезды на премьере фильма "Дом Гуччи"

В Киеве с аншлагом состоялась премьера криминальной драмы "Дом Гуччи".
Вчера, 24 ноября, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась самая ожидаемая премьера года — фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой в главной роли.
Событие посетили украинские знаменитости: Джамала, Надя Дорофеева, Дантес, Санта Димопулос, Евгения Власова, MONATIK, Анна Добрыднева, Монро, Соломия Витвицкая, Ирина Данилевская, Лилия Пустовит, Кристина Бобкова, Коля Серьга, Олимпия Вайтмусташ, Валерия Амирова, Элина Свитолина, Диана Глостер и другие.
Селебрити с радостью позировали на фоне красивых фотозон с цветами.
Джамала в этот вечер стала светским репортером телепрограммы "Светская жизнь". Она вместо Кати Осадчей брала интервью у звезд.
О фильме:
"Дом Гуччи" – это эпическая экранизация по мотивам реальных событий. История убийства внука основателя модного Дома Gucci – Маурицио Гуччи (1995 год).
В драме Леди Гага сыграла роль Патриции Реджани, заказавшей убийство своего бывшего мужа Маурицио Гуччи. В фильме также снялись Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачино, Джереми Айронс и Сальма Хайек.
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