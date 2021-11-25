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Джамала в мини-платье, MONATIK в яркой куртке: звезды на премьере фильма "Дом Гуччи"

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Джамала в мини-платье, MONATIK в яркой куртке: звезды на премьере фильма "Дом Гуччи"

MONATIK и Джамала/Фото B&H Film Distribution

В Киеве с аншлагом состоялась премьера криминальной драмы "Дом Гуччи".

Вчера, 24 ноября, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась самая ожидаемая премьера года — фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой в главной роли.

Событие посетили украинские знаменитости: Джамала, Надя Дорофеева, Дантес, Санта Димопулос, Евгения Власова, MONATIK, Анна Добрыднева, Монро, Соломия Витвицкая, Ирина Данилевская, Лилия Пустовит, Кристина Бобкова, Коля Серьга, Олимпия Вайтмусташ, Валерия Амирова, Элина Свитолина, Диана Глостер и другие.

Надя Дорофеева/Фото B&H Film Distribution / ©
Надя Дорофеева/Фото B&H Film Distribution
Надя Дорофеева/Фото B&H Film Distribution / ©
Надя Дорофеева/Фото B&H Film Distribution
Джамала и Евгения Власова/Фото B&H Film Distribution / ©
Джамала и Евгения Власова/Фото B&H Film Distribution
Надя Дорофеева и Джамала/Фото B&H Film Distribution / ©
Надя Дорофеева и Джамала/Фото B&H Film Distribution
Соломия Витвицкая/Фото B&H Film Distribution / ©
Соломия Витвицкая/Фото B&H Film Distribution
MONATIK/Фото B&H Film Distribution / ©
MONATIK/Фото B&H Film Distribution
MONATIK и Джамала/Фото B&H Film Distribution / ©
MONATIK и Джамала/Фото B&H Film Distribution
Монро/Фото B&H Film Distribution / ©
Монро/Фото B&H Film Distribution
Анна Добрыднева/Фото B&H Film Distribution / ©
Анна Добрыднева/Фото B&H Film Distribution
Санта Димопулос/Фото B&H Film Distribution / ©
Санта Димопулос/Фото B&H Film Distribution
Коля Серьга/Фото B&H Film Distribution / ©
Коля Серьга/Фото B&H Film Distribution
Санта Димопулос и Джамала/Фото B&H Film Distribution / ©
Санта Димопулос и Джамала/Фото B&H Film Distribution
Kalush/Фото B&H Film Distribution / ©
Kalush/Фото B&H Film Distribution

Селебрити с радостью позировали на фоне красивых фотозон с цветами.

Фото B&H Film Distribution / ©
Фото B&H Film Distribution
Фото B&H Film Distribution / ©
Фото B&H Film Distribution

Джамала в этот вечер стала светским репортером телепрограммы "Светская жизнь". Она вместо Кати Осадчей брала интервью у звезд.

Надя Дорофеева и Джамала/Фото B&H Film Distribution / ©
Надя Дорофеева и Джамала/Фото B&H Film Distribution
Джамала/Фото B&H Film Distribution / ©
Джамала/Фото B&H Film Distribution
MONATIK и Джамала/Фото B&H Film Distribution / ©
MONATIK и Джамала/Фото B&H Film Distribution

О фильме:

"Дом Гуччи" – это эпическая экранизация по мотивам реальных событий. История убийства внука основателя модного Дома Gucci – Маурицио Гуччи (1995 год).

В драме Леди Гага сыграла роль Патриции Реджани, заказавшей убийство своего бывшего мужа Маурицио Гуччи. В фильме также снялись Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачино, Джереми Айронс и Сальма Хайек.

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