Джаред Лето провел прямой эфир с украинцами и спел известную песню

Американский певец и актер снова поддержал Украину.

Джаред Лето провел прямой эфир на своей странице в Instagram и пообщался с украинцами. Молодые люди из разных городов Украины рассказывали певцу о том, что происходит в нашей стране и благодарили за поддержку.

Джаред, узнав, что один из ребят из Одессы, даже напел известную песню "Ах, Одесса, жемчужина у моря".

Также свою поддержку поклонники выразили певцу и актеру в комментариях.

Напомним, ранее Лето публиковал фото с флагом Украины в руках и написал пост.

"Моим друзьям и семье в Украине: мое сердце разрывается от того, что все обострилось до такой разрушительной степени. Пожалуйста, будьте осторожны и будьте в безопасности, насколько это возможно. Мои мысли с вами и вашим близким в этот хаотический и разрушительное время. Я надеюсь, что мир победит и в конце концов будут найдены ненасильственные решения".

Читайте также: