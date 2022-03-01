Джаред Лето выразил свою поддержку Украине

Певец и актер опубликовал фотографию с украинским флагом.
Иностранные звезды продолжают поддерживать украинцев после нападения России. На этот раз свою поддержку выразил актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето.
"Моим друзьям и семье в Украине: мое сердце разрывается от того, что все обострилось до такой разрушительной степени. Пожалуйста, будьте очень осторожны и будьте в безопасности, насколько это возможно. Мои мысли с вами и вашим близким в это хаотичное и разрушительное время. Я надеюсь, что мир восторжествует и в конечном итоге будут найдены ненасильственные решения".
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