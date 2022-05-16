Джастин Бибер появился в новом клипе в стильной балаклаве от украинского бренда

Джастин Бибер появился в новом клипе в стильной балаклаве от украинского бренда

Все чаще известные личности появляются в вещах от украинских дизайнеров.

29 апреля Джастин Бибер вместе с репером Don Toliver выпустили клип на трек Honest. Видео было снято еще зимой в снежной местности, поэтому знаменитости в нем одеты в теплую одежду, гоняют на снегоходах и греются у костра.

Джастин Бибер / Фото: скриншот с видео

Образ Джастина особо привлекал внимание, поскольку объемный пуховик от Entire Studios, штаны из коллаборации The North Face x Gucci Collection и армейские ботинки Amiri он сочетал со стильной белоснежной балаклавой от украинского бренда Bevza, основанного дизайнером Светланой Бевзой.

Джастин Бибер / Фото: скриншот с видео

В этой необычной балаклаве певец появлялся на протяжении всего клипа. Вязаная балаклава под названием "Княгиня", изготовленная из смеси шерсти и акрила, является ключевым элементом коллекции FW'21.

Джастин Бибер / Фото: скриншот с видео

Вдохновением для создания коллекции послужил образ украинской княгини Ольги. Балаклава необычного кроя изображает ее головной убор.

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