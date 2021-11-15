Джефф Безос опять вышел в свет со своей эффектной подругой в Голливуде

Джефф Безос опять вышел в свет со своей эффектной подругой в Голливуде

Они позировали перед фотографами, держась за руки.

Американский миллиардер и основателя Amazon Джефф Безос опять появился на публике с эффектной брюнеткой - ведущей новостей Лорен Санчес. На этот раз пара посетила благотворительный гала-вечер Baby2Baby в Западном Голливуде.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Associated Press

Под руку с бойфрендом Лорен появилась в черном платье фасона русалка на бретельках, которое украшало две рюши - на декольте и талии. Джефф был в черном костюме, белой рубашке и лакированных туфлях.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Associated Press

Напомним, о романе Безоса и журналистки Лорен Санчес стало известно в феврале 2019 года. Джефф, который является одним из самых богатых людей в мире, развелся с писательницей Маккензи Таттл в апреле 2019 года после 26 лет брака, в течение которых у них родилось четверо детей.

А развод Лорен с мужем Патриком Уайтселлом был завершен в октябре 2019 года после 13 лет брака. Она воспитывает двоих детей от бывшего мужа, а также сына от игрока Тони Гонсалеса.

Особо активно о паре начали говорить после недавнего флирта Лорен с актером Леонардо Ди Каприо на гала-вечере LACMA Art+Film.

So we see Leonardo DiCaprio is trending Here's our original video from @marcmalkin of DiCaprio chatting with Jeff Bezos and his girlfriend Lauren Sanchez at the LACMA Art + Film Gala https://t.co/TpKZZjUS3Y pic.twitter.com/s3nkA6rKrk — Variety (@Variety) November 8, 2021

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