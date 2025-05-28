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- Шоу-бизнес
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Дженна Ортега повторила культовый образ Кэрри Брэдшоу в "голом" платье
Этот идеально скроеный наряд продолжает быть актуальным и сегодня.
22-летняя актриса Дженна Ортега — звезда «Уэнсдэй» — повторила образ Кэрри Брэдшоу — героини Сары Джессики Паркер в культовом сериале «Секс в большом городе».
Девушка опубликовала фотографии, на которых позировала в платье от Donna Karan New York. Это наряд-комбинация на тонких бретельках. Дополнила она свой лук шубой от Retrofete, босоножками Manolo Blahnik, ярким макияжем и золотыми украшениями.
Этот наряд привлек всеобщее внимание, поскольку им Дженна скопировала знаменитое «голое» платье Кэрри с постера к первому сезону культового сериала. В этом же платье Сара Джессика Паркер также пришла на премию VH1 Vogue Fashion Awards в 1997 году.
Такое же платье, но черного цвета, не так давно носила британская модель Лила Мосс.