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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
831
Время на прочтение
1 мин

Дженна Ортега повторила культовый образ Кэрри Брэдшоу в "голом" платье

Этот идеально скроеный наряд продолжает быть актуальным и сегодня.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженна Ортега / Фото: Jenna Ortega

Дженна Ортега / Фото: Jenna Ortega

22-летняя актриса Дженна Ортега — звезда «Уэнсдэй» — повторила образ Кэрри Брэдшоу — героини Сары Джессики Паркер в культовом сериале «Секс в большом городе».

Девушка опубликовала фотографии, на которых позировала в платье от Donna Karan New York. Это наряд-комбинация на тонких бретельках. Дополнила она свой лук шубой от Retrofete, босоножками Manolo Blahnik, ярким макияжем и золотыми украшениями.

Дженна Ортега / Фото: Jenna Ortega

Дженна Ортега / Фото: Jenna Ortega

Этот наряд привлек всеобщее внимание, поскольку им Дженна скопировала знаменитое «голое» платье Кэрри с постера к первому сезону культового сериала. В этом же платье Сара Джессика Паркер также пришла на премию VH1 Vogue Fashion Awards в 1997 году.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Такое же платье, но черного цвета, не так давно носила британская модель Лила Мосс.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

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