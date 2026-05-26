Дженна Ортега появилась на настоящем кладбище в необычном образе
Звезда привлекла внимание, ведь ее лук был очень необычным.
Дженна Ортега прибыла на мероприятие FYSEE в рамках мероприятия посвященного сериалу Wednesday в Лос-Анджелесе. Проводилась презентация на настоящем кладбище Hollywood Forever.
Актриса надела серый костюм от Alexander McQueen из коллекции Pre-Fall 2026 года. Наряд состоял из укороченного жакета на пуговицах и длинных брюк-клеш со стрелками.
Интересным акцентом лука стал белый готический воротник на шее Дженны со шнуровкой, который привлекал внимание, ведь жакет она надела на голое тело.
Также мероприятие посетила актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая в сериале играет Мортишу Аддамс.
