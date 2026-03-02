ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
359
Время на прочтение
1 мин

Дженна Ортега шокировала модным выбором: актриса в рваном платье позировала на красной дорожке

Девушка и ее стилист снова смогли удивить поклонников. Образ актрисы был смелым и креативным одновременно.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Звезда сериала «Уэнсдей» пришла на церемонию Annual Actor Awards и не только позировала на красной дорожке, но и вручила одну из наград на сцене. Но образ Дженны Ортеги стал сенсационным, ведь она надела очень необычное платье-комбинацию от бренда Christian Cowan из коллекции осень-зима 2026.

Наряд актрисы был нежного пудрового оттенка и имел очень необычный дизайн, ведь по замыслу бренда у него были в нескольких местах дырки, затяжки на ткани и необработанные края.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Глубокое декольте платья добавляло образу пикантности, а шика и романтики — кружево, которое можно увидеть на лифе и бретельках.

Сзади платье Дженны было со шнуровкой и тоже с умышленными дефектами. На подоле наряд украшала тонкая прозрачная сетка. Образ актриса дополнила обувью от известного бренда Jimmy Choo, который также обожала принцесса Диана, и чулками серого оттенка. Волосы Ортега уложила в прическу с легкими волнами, добавила к образу несколько украшений и сделала яркий макияж.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Но надевает платье в подобном стиле актриса не впервые. Напомним, что также Ортега продемонстрировала «голый» наряд цвета лаванды на одном из мероприятий. Тогда актриса предстала перед фотографами в платье Amiri из коллекции весна-лето 2026.

Красивые и оригинальные образы актрисы Дженны Ортеги (19 фото)

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
359
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie