- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 266
- Время на прочтение
- 1 мин
Дженна Ортега в экстравагантном платье с вышивкой и обнаженными боками вышла на красную дорожку
23-летняя актриса в драматическом образе total black появилась на премии.
Дженна Ортега посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая отгремела этой ночью в Беверли-Хиллз. Она была номинирована на премию в категории «Лучшая актриса в телесериале — мюзикле или комедии» за роль в сериале «Уэнсдей».
На красной дорожке актриса появилась в экстравагантном черном платье из коллекции бренда Dilara Findikoglu сезона весна-лето 2026. Наряд был украшен вышивкой из черного бисера, бахромой с блестками на рукавах и юбке и завязками сзади.
А еще платье имело обнаженные бока, которые удлиняли силуэт звезды — она выглядела еще стройнее. Обута она была в черные босоножки на экстремально высоких платформах и каблуках.
Волосы актриса собрала сзади внизу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с темно-бежевой помадой и высветлила брови. Уши она украсила длинными серьгами, а на руках были кольца с бриллиантами.