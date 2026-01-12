Дженна Ортега в экстравагантном платье с вышивкой и обнаженными боками вышла на красную дорожку

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая отгремела этой ночью в Беверли-Хиллз. Она была номинирована на премию в категории «Лучшая актриса в телесериале — мюзикле или комедии» за роль в сериале «Уэнсдей».

Дженна Ортега / © Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в экстравагантном черном платье из коллекции бренда Dilara Findikoglu сезона весна-лето 2026. Наряд был украшен вышивкой из черного бисера, бахромой с блестками на рукавах и юбке и завязками сзади.

Дженна Ортега / © Associated Press

А еще платье имело обнаженные бока, которые удлиняли силуэт звезды — она выглядела еще стройнее. Обута она была в черные босоножки на экстремально высоких платформах и каблуках.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Волосы актриса собрала сзади внизу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с темно-бежевой помадой и высветлила брови. Уши она украсила длинными серьгами, а на руках были кольца с бриллиантами.