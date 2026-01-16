Дженни из BLACKPINK повторила эффектный образ Ким Кардашьян

Дженни из BLACKPINK

10 января на Тайване состоялась церемония Golden Disc Awards и одной из гостей мероприятии стала певица Дженни. Она надела изготовленное на заказ красное платье от Maison Margiela Artisanal очень необычного дизайна. Платье было без бретелек, а его рукава были соединены с длинной юбкой.

Драматичности и загадочности образу добавил головной убор, который полностью прикрывал лицо Дженни, а также массивные украшения, которые певица добавила на шею.

Однако этот образ мы уже видели. Ранее в точно таком же платье в свой выходила Ким Кардашян и именно она добавила к луку массивные украшения. Звезда реалитишоу даже признавалась, что под маской у нее был полный макияж, который для нее сделал ее неизменный визажист Марио Дедиванович.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Также в похожем платье выходила в свет актриса Аня Тейлор-Джой, однако лицо не закрывала. Дизайн отличался, но платье было из той же коллекции осень-зима 2025 и в той же эстетике. Коллекцию создал бельгийский дизайнер Гленн Мартенс, который занял эту должность в начале 2025 года, сменив Джона Гальяно, который подал в отставку.