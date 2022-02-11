Дженнифер Энистон - 53: двадцать пять эффектных образов популярной актрисы

Сегодня, 11 февраля, свой день рождения отмечает успешная голливудская актриса, продюсер и режиссер Дженнифер Энистон.
Дженнифер Энистон является одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде. Несколько лет назад ее личный капитал оценивался в 200 миллионов долларов. Сегодня эта сумма, наверняка, в разы больше. Энистон неоднократно называли одной из самых красивых и сексуальных женщин современности. Считает ли звезда сама себя красавицей, не известно, но определенно точно она уделяет много времени себе, занятиям йогой, фитнесом и здоровому образу жизни.
Дженнифер родилась в семье актеров. Ее отец - грек по происхождению Яннис Анастасакис после переезда в США взял себе фамилию Энистон, а имя - Джон, его дочь Дженнифер Джоанна Анастассакис стала Дженнифер Энистон. Мама Джен - Нэнси Доу – тоже актриса. Однако с матерью у Энистон всегда были очень плохие отношения. Нэнси умерла в 2016 году, а Джен до последних дней жизни матери не общалась с ней. Актриса даже не пригласила мать на две свои свадьбы - с Брэдом Питтом в 2000 году и с Джастином Теру в 2015-м. Возможно, отношения с матерью как-то повлияли и на то, что Дженнифер так и не родила собственных детей.
После окончания школы Дженнифер продолжила обучение в нью-йоркской школе искусств LaGuardia. На тот момент отец девочки был достаточно успешен в кино, но это никак не помогало Джен делать первые шаги на пути к собственной карьере.
Карьеру в кино Дженнифер начала в 90-х. Первой ее ролью была роль Кортни Уокер в сериале "Молли", вышедший на экран 25 июля 1990 года. Далее последовала череда не очень успешных сериалов. Знаменитой Дженнифер Энистон проснулась после выхода на экраны сериала "Друзья".
Продюсеры шоу изначально хотели взять на роль Рэйчел Грин актрису Кортни Кокс (нынешнюю лучшую подругу Энистон) но Кортни сказала, что видит себя в роли Моники Геллер. После первых проб стало понятно, что Энистон идеально подходит на роль Рэйчел. Следующие десять лет актриса снималась в сериале, который сделал из нее суперзвезду.
Кстати, популярная прическа "как у Рэйчел", которую на тот момент хотели себе все поклонники сериала, не нравилась самой Энистон. Стилист по волосам Крис МакМиллан, работавший с Дженнифер на съемочной площадке "Друзей" на самом деле случайно состриг ей прядь волос перед съемками первого эпизода, поэтому о старой прическе пришлось забыть. Дженнифер ее новая прическа не понравилась, но ее полюбили поклонницы сериала. Кстати, с Крисом МакМиланом Энистон работает до сих пор.
После "Друзей" у Дженнифер Энистон было еще много успешных ролей. Чаще всего актриса снимается в комедийных фильмах. Говорят, она пробовалась на главную роль в "Титанике", которая досталась Кейт Уинслет и сделала ее после выхода фильма суперзвездой.
Многие любят актрису именно за комедийные роли, но Дженнифер хорошая драматическая актриса. В новом сериале "Утреннее шоу", второй сезон которого сейчас снимается, она как раз продемонстрировала это.
Самые знаменитые фильмы с участием Энистон: "Марли и я", "Обещать — не значит жениться", "Притворись моей женой", "Несносные боссы", "Мы — Миллеры", "Пышка", "Загадочное убийство", "Брюс всемогущий".
Вспоминаем самые эффектные выходы актрисы на красную дорожку. Вечерние образы или коктейльные луки у Джен всегда безупречны.
Возможно, это заслуга стилистов, но, скорее всего, Дженнифер и сама неплохо разбирается в моде и знает, какие платья ей идут, а какие нет. В свое 50+ звезда легко все еще носит мини-юбки, подчеркивает декольте и светит стройными ножками. И, конечно, вдохновляет своим примером многих женщин.
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