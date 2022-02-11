Дженнифер Энистон - 53: двадцать пять эффектных образов популярной актрисы

Сегодня, 11 февраля, свой день рождения отмечает успешная голливудская актриса, продюсер и режиссер Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон является одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде. Несколько лет назад ее личный капитал оценивался в 200 миллионов долларов. Сегодня эта сумма, наверняка, в разы больше. Энистон неоднократно называли одной из самых красивых и сексуальных женщин современности. Считает ли звезда сама себя красавицей, не известно, но определенно точно она уделяет много времени себе, занятиям йогой, фитнесом и здоровому образу жизни.

Дженнифер Энистон / Associated Press

Дженнифер родилась в семье актеров. Ее отец - грек по происхождению Яннис Анастасакис после переезда в США взял себе фамилию Энистон, а имя - Джон, его дочь Дженнифер Джоанна Анастассакис стала Дженнифер Энистон. Мама Джен - Нэнси Доу – тоже актриса. Однако с матерью у Энистон всегда были очень плохие отношения. Нэнси умерла в 2016 году, а Джен до последних дней жизни матери не общалась с ней. Актриса даже не пригласила мать на две свои свадьбы - с Брэдом Питтом в 2000 году и с Джастином Теру в 2015-м. Возможно, отношения с матерью как-то повлияли и на то, что Дженнифер так и не родила собственных детей.

Нэнси Доу / Getty Images

После окончания школы Дженнифер продолжила обучение в нью-йоркской школе искусств LaGuardia. На тот момент отец девочки был достаточно успешен в кино, но это никак не помогало Джен делать первые шаги на пути к собственной карьере.

Дженнифер Энистон / Associated Press

Карьеру в кино Дженнифер начала в 90-х. Первой ее ролью была роль Кортни Уокер в сериале "Молли", вышедший на экран 25 июля 1990 года. Далее последовала череда не очень успешных сериалов. Знаменитой Дженнифер Энистон проснулась после выхода на экраны сериала "Друзья".

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон / Associated Press

Продюсеры шоу изначально хотели взять на роль Рэйчел Грин актрису Кортни Кокс (нынешнюю лучшую подругу Энистон) но Кортни сказала, что видит себя в роли Моники Геллер. После первых проб стало понятно, что Энистон идеально подходит на роль Рэйчел. Следующие десять лет актриса снималась в сериале, который сделал из нее суперзвезду.

Сериал "Друзья" / Getty Images

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Кстати, популярная прическа "как у Рэйчел", которую на тот момент хотели себе все поклонники сериала, не нравилась самой Энистон. Стилист по волосам Крис МакМиллан, работавший с Дженнифер на съемочной площадке "Друзей" на самом деле случайно состриг ей прядь волос перед съемками первого эпизода, поэтому о старой прическе пришлось забыть. Дженнифер ее новая прическа не понравилась, но ее полюбили поклонницы сериала. Кстати, с Крисом МакМиланом Энистон работает до сих пор.

Дженнифер Энистон / Associated Press

После "Друзей" у Дженнифер Энистон было еще много успешных ролей. Чаще всего актриса снимается в комедийных фильмах. Говорят, она пробовалась на главную роль в "Титанике", которая досталась Кейт Уинслет и сделала ее после выхода фильма суперзвездой.

Многие любят актрису именно за комедийные роли, но Дженнифер хорошая драматическая актриса. В новом сериале "Утреннее шоу", второй сезон которого сейчас снимается, она как раз продемонстрировала это.

Дженнифер Энистон / Associated Press

Дженнифер Энистон / Associated Press

Самые знаменитые фильмы с участием Энистон: "Марли и я", "Обещать — не значит жениться", "Притворись моей женой", "Несносные боссы", "Мы — Миллеры", "Пышка", "Загадочное убийство", "Брюс всемогущий".

Дженнифер Энистон / Associated Press

Дженнифер Энистон / Associated Press

Вспоминаем самые эффектные выходы актрисы на красную дорожку. Вечерние образы или коктейльные луки у Джен всегда безупречны.

Дженнифер Энистон / Associated Press

Дженнифер Энистон / Associated Press

Возможно, это заслуга стилистов, но, скорее всего, Дженнифер и сама неплохо разбирается в моде и знает, какие платья ей идут, а какие нет. В свое 50+ звезда легко все еще носит мини-юбки, подчеркивает декольте и светит стройными ножками. И, конечно, вдохновляет своим примером многих женщин.

Дженнифер Энистон / Associated Press

Дженнифер Энистон / Associated Press

Дженнифер Энистон / Associated Press

Дженнифер Энистон / Associated Press

Дженнифер Энистон / Associated Press

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