Дженнифер Энистон опубликовала трогательные семейные снимки

Дженнифер Энистон иногда делится с подписчиками милыми кадрами своих собак.

Год назад Дженнифер завела щенка, которому дала кличку лорд Честерфилд. И вот на днях актриса показала, как за этот год вырос ее любимый пес.

"Один год с моим милым, мягким, я назову его… разговорчивым (лает в воздухе), приятным и уже не таким уж маленьким лордом Честерфилдом", - трогательно подписала фотографии актриса и показала несколько домашних снимков, на которых и сама запечатлена с ним.

(листайте фото вправо)

На одном из снимков Джен лежит на полу в одежде для тренировок (на ней черная майка, и, похоже, актриса без белья), а рядом с ней запечатлен маленький щенок.

Дальше Энистон показала, как подрос ее любимец и как выглядит сейчас. На другом фото он запечатлен вместе со своей хозяйкой в постели.

Дженнифер Энистон / Associated Press

Актриса очень любит животных. Ранее у Дженнифер был пес вельш-корги-терьера Норман, он умер в 2011 году, прожив с Джен 15 лет. В память о нем актриса сделала татуировку на ноге с надписью Norman.

Читайте также:

В объятиях рок-музыканта: Дженнифер Энистон поделилась неожиданным фото

Дженнифер Энистон рассказала о своей первой работе в Нью-Йорке

В платье с акцентом на декольте: Дженнифер Энистон подловили папарацци

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку