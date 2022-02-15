Дженнифер Энистон поделилась эксклюзивными кадрами со съемок нового фильма

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер снова встретились на съемочной площадке. Сейчас на Гавайях снимают вторую часть фильма "Загадочное убийство – 2".

На своей странице в Instagram Дженнифер поделилась снимками со съемочной площадки и написала: "Вернуться к работе с моим приятелем. #MurderMystery2".

И опубликовала фото с Адамом Сэндлером и видеоролик, где показала, как проходит съемочный процесс.

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Фильм "Загадочное убийство - 2" - это продолжение комедийного детектива, премьера которого состоялась 14 июня 2019 года на стриминговом сервисе Netflix. В центре сюжета первой части оказалась простая семейная пара - Ник Шпиц (Адам Сэндлер) и его жена Одри (Дженнифер Энистон). Они отправляются в путешествие по Европе, чтобы отпраздновать свою 15-ю годовщину свадьбы. И с ними происходят невероятные приключения, а в финале – убийство. К счастью, главные герои целы и невредимы, но что же сценаристы приготовят им во второй части?

Первый фильм имел большой успех и стал одним из самых просматриваемых фильмов на портале Netflix в первые выходные после выхода.

Дженнифер Энистон в объективах папарацци / Getty Images

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