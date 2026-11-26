Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

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Энистон играет в сериале «Утреннее шоу» главную роль — известную телеведущую Алекс Леви, а также выступает исполнительным продюсером сериала.

Дженнифер Энистон на съемках в Лондоне / © Instagram Дженнифер Энистон

За роль Алекс Леви актриса уже получила премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) и несколько номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус».

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Дженнифер Энистон в Лондоне / © Instagram Дженнифер Энистон

Сейчас съёмки сериала «Утреннее шоу» уже завершены: команда отсняла пятый, финальный сезон. Кадры, часть которых были сняты в британской столице, Энистон опубликовала в своем Instagram с подписью: «Лондон» и добавив к подписи красное сердце.

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© Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон в Лондоне / © Instagram Дженнифер Энистон

Съемки “Утреннего шоу” в Лондоне / © Instagram Дженнифер Энистон

Съемки “Утреннего шоу” в Лондоне / © Instagram Дженнифер Энистон

Съемки “Утреннего шоу” в Лондоне / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон в Лондоне / © Instagram Дженнифер Энистон

Известно, что основной съемочный процесс пятого сезона проходил в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в 2026 году и завершился в начале августа 2026 года.

Съемки “Утреннего шоу” в Лондоне / © Instagram Дженнифер Энистон

Съемки “Утреннего шоу” в Лондоне / © Instagram Дженнифер Энистон

Apple TV уже объявил, что пятый сезон станет для сериала заключительным. Премьера сериала ожидается в 2027 году, но точная дата релиза пока не названа.

Дженнифер Энистон на съемках в Нью-Йорке / © Getty Images

Ранее Энистон запечатлели папарацци во время съемок сериала в Нью-Йорке.

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