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- Шоу-бизнес
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Дженнифер Энистон показала кадры со съемок финального сезона "Утреннего шоу" в Лондоне
Дженнифер Энистон показала, как проходили съемки пятого финального сезона сериала «Утренее шоу» в Лондоне.
Энистон играет в сериале «Утреннее шоу» главную роль — известную телеведущую Алекс Леви, а также выступает исполнительным продюсером сериала.
За роль Алекс Леви актриса уже получила премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) и несколько номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус».
Сейчас съёмки сериала «Утреннее шоу» уже завершены: команда отсняла пятый, финальный сезон. Кадры, часть которых были сняты в британской столице, Энистон опубликовала в своем Instagram с подписью: «Лондон» и добавив к подписи красное сердце.
Известно, что основной съемочный процесс пятого сезона проходил в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в 2026 году и завершился в начале августа 2026 года.
Apple TV уже объявил, что пятый сезон станет для сериала заключительным. Премьера сериала ожидается в 2027 году, но точная дата релиза пока не названа.
Ранее Энистон запечатлели папарацци во время съемок сериала в Нью-Йорке.